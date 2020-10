I paletti di Pessina sul centro sportivo della Fiorentina: Così il club viola ha dovuto cambiare il proprio progetto

Le osservazioni fatte dalla Soprintendenza, hanno costretto la Fiorentina a rivedere il progetto per il nuovo centro sportivo di Bagno a Ripoli. Ma, fatto già questo passaggio, adesso tutto è pronto per la presentazione ufficiale e i rendering dell’intera opera, cosa che avverrà in mattinata (alle 11 per la precisione).

In sostanza, il soprintendente Pessina ha posto alcuni paletti a cominciare dalla rinuncia all’artificializzazione dei suoli fino a giungere al mantenimento degli annessi agricoli della villa, che sarà anche la nuova sede del club viola. Adesso c’è da superare indenni la seconda commissione consiliare, quindi il consiglio comunale darà il definitivo via libera con la variante urbanistica. I costi? 70 milioni di euro per un impianto in cui nasceranno dieci campi da calcio e ci saranno anche molte altre strutture di primo livello per far lavorare al meglio la prima squadra, le giovanili viola e anche la formazione femminile.