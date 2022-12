I paletti per il mercato sono ancora una volta le liste: serve spazio a Castrovilli, mentre difficilmente partiranno tre cresciuti in viola

La Repubblica – Firenze analizza le parole del direttore sportivo della Fiorentina Pradè a margine della partita contro l’Arezzo giocata ieri pomeriggio. Tra queste, anche qualche parola riguardo le liste dei giocatori per le competizioni, che saranno ancora una volta i paletti per il mercato in entrata. Soprattutto per quanto riguarda la lista UEFA, ci potranno essere soltanto tre cambi rispetto a quella consegnata a inizio stagione.

Uno slot sarà sicuramente garantito a Castrovilli, che prenderà il posto di uno dei partenti (con tutta probabilità Zurkowski), lasciando così liberi altri due possibili variazioni. Difficili le partenze di Venuti, Ranieri e Cerofolini, giocatori cresciuti nel vivaio viola e che, per quanto riguarda la lista della Serie A, non vanno a intaccare il gruppo di giocatori “liberi” da vincoli, già pieno a 17 elementi.