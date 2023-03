I parcheggi del Viola Park fanno discutere: Casini: “C’è chi non pensa ai cittadini ma solo a fare polemica. Non spenderemo un euro come Comune”

“Si deve fare di tutto per evitare che si debbano toccare le casse pubbliche”: la dichiarazione di Edoardo Ciprianetti, segretario comunale del Pd, arriva proprio sul finale della seduta della Seconda commissione (affari generali, finanze, tributi). “Lo voglio chiarire – aggiunge Ciprianetti rivolto alla consigliera Redini (Cittadinanza attiva) – per rispondere a interventi e comunicati di questi ultimi giorni di associazioni varie che fanno polemica con l’Amministrazione comunale. Stiamo lavorando per una soluzione che non preveda esborso di soldi pubblici”. “Bisognerebbe pensare più alle soluzioni per i cittadini – si accoda Riccardo Forconi (Italia Viva) – che a sollevare problemi in continuazione”.

“Noi portiamo alla luce problemi che derivano da scelte decise dalla giunta – replica Redini – Che il centro sportivo della Fiorentina avrebbe attratto persone e traffico lo sapevamo. Si sarebbe dovuto pensare per tempo dove mettere la gente che affluirà in zona. Si sapeva che non ci sarebbe stata sincronia tra l’apertura del Viola Park e quella del parcheggio scambiatore della tramvia. Ho presentato per questo un’interrogazione in consiglio comunale e sono proprio curiosa di sapere cosa mi risponderà il sindaco”.

“Il parcheggio serve in primis proprio per i cittadini – dice il sindaco Casini – Perchè con il Viola Park si creeranno esigenze di mobilità e sosta che se non gestiti ricadranno sulle spalle dei ripolesi. Perciò chi non vuole il parcheggio non pensa ai cittadini, ma, evidentemente, solo a polemizzare. Ribadisco: non spenderemo un euro come Comune, perchè stiamo da sempre lavorando a una soluzione nuova e alternativa che interessa un’area che non necessita di interventi. Infatti non abbiamo mai stanziato risorse”.