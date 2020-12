I passi in avanti della Juventus per Reynolds: Fiorentina battuta?

La Juventus ha chiuso l’anno con una sconfitta contro la Fiorentina per 0-3, con i viola che si sono affermati all’Allianz Stadium, imponendo una sconfitta con tre gol di scarto ai bianconeri, che in campionato non era riuscito a fare nessuno a Torino, e che in Champions League era stato in grado solo il Real Madrid di fare.

Il direttore sportivo bianconero, Fabio Paratici, sta già pensando al mercato di gennaio e a come migliorare la squadra a disposizione di Andrea Pirlo anche in ottica futura. È per questo che, come confermato dalla MLS stessa, i bianconeri stanno trattando il terzino classe 2001 dei Dallas, Bryan Reynolds. Il giocatore è finito anche nel mirino della Fiorentina, che però sembra essere stata superata dalla Vecchia Signora. I bianconeri, tuttavia, non possono tesserarlo in questa finestra di mercato.

Il motivo? I posti da extracomunitario sono finiti, e stanno quindi cercando un club con cui effettuare l’affare in sinergia. Il Cagliari in questo senso sembra il club più indicato per questa operazione. La Juventus ha promesso al giocatore di lasciarlo in prestito per sei mesi per poi portarlo in estate a Torino, garantendogli un ruolo centrale nel progetto di Andrea Pirlo. Oggi il summit decisivo tra Juventus, Cagliari e l’entourage del calciatore, che dovrà dare il suo assenso al trasferimento.