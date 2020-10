I passi in avanti di Borja Valero: ecco quando dovrebbe rientrare

Arrivano buone notizie per quanto riguarda Borja Valero. Il centrocampista della Fiorentina non si allena in gruppo da tempo, a causa dei problemi fisici che hanno condizionato l’inizio della sua seconda avventura a Firenze. Lo spagnolo, come riportato da Radio Bruno Toscana, sta meglio e con ogni probabilità sarà convocato per la partita del prossimo weekend contro il Parma. Difficile vederlo contro la Roma all’Olimpico, anche se per questo ci sarà da aspettare l’elenco dei convocati di Iachini.

