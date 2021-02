I passi in avanti di Ribery. Prandelli ha solo un dubbio per l’Udinese

Prosegue la preparazione della Fiorentina in vista della trasferta di Udinese. Prandelli può sicuramente sorridere per le condizioni di Ribery, che dopo gli allenamenti in solitaria dei giorni scorsi da oggi tornerà a lavorare in gruppo. E’ la prova finale della sua disponibilità per domenica, ma – come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio – non sembrano esserci particolari dubbi sulla sua presenza.

L’allenatore della Fiorentina sta pensando già alla formazione che scenderà in campo alla Dacia Arena: se Ribery dovesse stare bene, il dubbio sarebbe solo uno e riguarderebbe la fascia destra del 3-5-2. Che è al centro di un intrigo con Venuti, Caceres e Malcuit a contendersi quel posto: questa volta è l’ex giocatore del Napoli a sperare in una maglia da titolare.