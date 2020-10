I passi in avanti di Sottil: la Fiorentina lo monitora

L’avventura di Riccardo Sottil al Cagliari è cominciata nel migliore dei modi. Dopo essere subentrato alla prima giornata di campionato, nelle altre quattro partite l’ex Fiorentina è sempre partito dal 1′. E ieri contro il Crotone, è arrivata anche la prima rete con la maglia dei sardi con un colpo di testa da attaccante vero. Il gol, ma non solo: perché ieri il figlio d’arte ha stupito anche per l’applicazione che ha messo in campo.

Nel 4-2-3-1 di Di Francesco, Sottil si trova finalmente a suo agio: sono ormai lontani i tempi in cui in riva all’Arno veniva impiegato da esterno a tutta fascia del 3-5-2, un modulo che snaturava completamente tutte le sue caratteristiche. Il calcio è una cosa semplice: per far rendere i giocatori al meglio delle loro possibilità, vanno messi nelle migliori condizioni possibile per farlo. E a Firenze questo non è praticamente mai successo. La Fiorentina, forte del diritto di contro-riscatto, monitora la sua crescita.