I piani di Commisso già cambiati nonostante la polmonite

Sul Corriere dello Sport-Stadio si parla di Rocco Commisso e dalla fastidiosa polmonite che lo ha costretto a tornare anzitempo negli States. Potrebbe essere stata proprio questa gran voglia di stare sugli spalti a consigliare ai medici che sarebbe stato più conveniente farlo ripartire per gli Stati Uniti, senza le “tentazioni” calcistiche di Firenze.

Naturalmente è stato sottoposto, come da prassi, ai vari tamponi Covid19 che sono sempre risultati negativi. Commisso mercoledì scorso ha fatto in tempo anche a partecipare alla festa di Natale dei dipendenti della Fiorentina e dal palco ha portato il saluto iniziale alla sua famiglia viola. La speranza del presidente era quella di rimanere molto più a lungo in Italia, fino alla partita di Verona in programma il 22 dicembre ma la polmonite, come detto, lo ha costretto a rientrare in anticipo.