I portieri della Fiorentina sfiorano un importante record. A vincere la classifica chi è? Una squadra che non direste mai

Una delle coppie che ha sicuramente ben figurato nel 2020 è quella formata da Bartlomiej Dragowski e Pietro Terracciano. A dirlo sono i dati, infatti, la porta viola è rimasta inviolata per ben undici volte in tutto l’anno solare.

La Fiorentina è seconda nella classifica dei Cleen Sheet seconda solo all’Udinese che ne ha collezionati dodici. I viola non hanno subito goal contro Spal, Napoli, Genoa, Udinese, Cagliari, Inter e Bologna nella scorsa stagione, mentre Dragowski non ha preso goal con Torino, Parma e Juventus in questa. Cleen sheet anche durante la Coppa Italia contro l’Udinese.

12 – #Udinese kept the most clean sheets (12) in Serie A in the calendar year 2020. Solidity.#SerieA pic.twitter.com/11PhnotYR2

