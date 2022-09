I precari della porta

Una situazione precaria. E’ quella che, secondo il Corriere Fiorentino, stanno vivendo i portieri della Fiorentina.

Pietro Terracciano è alle prese con la trattativa per il rinnovo contrattuale coi viola, con l’annuncio che però ancora non arriva. E mentre passa il tempo c’è il rischio che qualcuno possa inserirsi.

E poi c’è Pierluigi Gollini, arrivato in prestito con diritto di riscatto dall’Atalanta. Fin qui non ci sono state molte soddisfazioni per lui e ha vissuto una serata molto difficile in Turchia, nel match di Conference League. Inoltre sembra aver perso i galloni di titolare a vantaggio del proprio ‘collega’. Si attende una reazione da parte sua o è pressoché impossibile che la Fiorentina sborsi altri 8,5 milioni per acquistare a titolo definitivo il suo cartellino.