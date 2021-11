I precisi dettami di Italiano: un mancino come esterno d’attacco della sua Fiorentina. I tre profili sulla scrivania di Pradè e Barone

Mentre la Fiorentina stupisce sul campo, dietro alla scrivania la dirigenza viola è già a lavoro per regalare a mister Italiano un bel dono di Natale. Regalo che però arriverà dal 3 gennaio in poi, data in cui si aprirà ufficialmente la sessione invernale del calciomercato. Alla squadra di Rocco Commisso sembra mancare l’ultimo tassello del puzzle, quel fatidico esterno richiesto già l’estate scorsa dall’allenatore siciliano, ma che poi è sfumato inesorabilmente negli ultimi giorni di mercato.

Ma quali sono i profili attenzionati dal club gigliato? Le tre piste più calde portano ai nomi di Berardi, Ikone e Orsolini. Tre calciatori diversi tra loro, per età, doti tecniche e trascorsi, accomunati però da una caratteristica ben precisa: il loro piede forte è il mancino. Gli esterni d’attacco in questione infatti prediligono giocare sulla corsia di destra. Posizione a loro congeniale per poi accentrarsi e cercare la conclusione a rete o il passaggio vincente. Possibile che questa peculiarità che associa i tre calciatori sia una virtù che Italiano ricerca per il suo esterno d’attacco mancante. Chissà se davvero l’allenatore ex Spezia abbia dato precisi dettami a Barone e Pradè su quello che è l’identikit del suo regalo di mercato.

Ma guardiamo velocemente chi sono i tre esterni su cui ha messo gli occhi la Fiorentina. Partendo da Berardi, il più corteggiato, l’esterno del Sassuolo non ha bisogno di lunghe presentazioni: classe ‘94, nel pieno della maturità calcistica, il campione d’Europa vanta ben dieci stagioni in neroverde con 111 reti in poco più di trecento presenze. Il suo contratto con gli emiliani scade nel giugno 2024 e il Sassuolo ha fissato il suo prezzo intorno ai 35 milioni di euro. L’ultima offerta dei viola si è fermata a 15, le parti ad oggi sembrano esser distanti, vedremo se la trattativa avrà sviluppi ulteriori.

Jonathan Ikone invece è il profilo meno conosciuto, ma probabilmente quello più abbordabile al momento. Classe ‘98, campione di Francia col suo Lille, il francese è cresciuto nel settore giovanile del Psg (sette apparizioni con i parigini nella stagione 2016-2017), prima di passare al Lille nel 2018. In carriera vanta 153 presenze in Ligue 1 con appena 13 reti. L’ala destra non è un ‘bomber’, ma dalla sua ha una grande velocità e un buon dribbling. Il suo palmares personale è arricchito da 4 presenze con la Nazionale maggiore di Deschamps, condite dal gol all’esordio contro l’Albania. Il suo contratto con i francesi scade nel giugno 2023 e il suo valore di mercato oscilla tra i 15 e i 20 milioni.

Infine Riccardo Orsolini. Per l’esterno del Bologna nato nel 1997 la Fiorentina aveva già affondato il colpo la scorsa estate dopo il no di Berardi, ma anche i rossoblù decisero di non privarsi del talento ex Ascoli. Quest’anno però il calciatore non sta trovando molto spazio nello scacchiere tattico di Mihajlovic e per questo sempre possibile un’apertura verso nuove destinazioni. Contratto in scadenza giugno 2024, il valore di mercato del giovane attaccante italiano si aggira sui 15 milioni, cifra non molto distante dall’offerta già formulata nel recente passato dal club viola. Anche Orsolini non vanta un invidiabile score realizzativo: in 129 presenze con il club felsineo con appena 29 reti all’attivo. Unica stagione in doppia cifra quella 2018/19: 10 reti (8 in campionato e 2 in Coppa Italia).