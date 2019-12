I primi passi in Serie A di Sottil e Ranieri: la Fiorentina e l’importanza dei giovani

Due prospetti importanti, al centro del progetto della Fiorentina e della Nazionale Under 21 di Nicolato. I classe 1999 Riccardo Sottil e Luca Ranieri sono due patrimoni su cui la dirigenza gigliata ha deciso di puntare, confermandoli in rosa con decisione. Reduce dal prestito di 6 mesi al Pescara, Sottil ha totalizzato già 11 presenze stagionali, delle quali 5 da titolare. Un assist all’attivo per il torinese, fornito a Benassi col Cittadella, e tanti spunti importanti. La soddisfazione dei gol a Lussemburgo ed Islanda con la maglia dell’Italia. Un carattere deciso, da limare, la reazione veemente e sbagliata dopo il cambio col Cittadella lo dimostra, ma tanto talento e personalità da vendere. La Fiorentina a Gennaio complice l’infortunio di Ribery interverrà sul mercato, e salvo sorprese dovrebbe trattenerlo fino al termine della stagione.

In difesa la concorrenza è più fitta per Ranieri, che è comunque sceso in campo per 4 volte dal primo minuto. Col Parma la miglior gara del ragazzo che l’anno passato si è fatto le ossa al Foggia. Dopo una partenza in salita contro il Genoa, Ranieri era stato bravo e lucido a subentrare con la Lazio, e l’espulsione finale aveva solo parzialmente macchiato la sua prova. Nel prosieguo dell’annata i due giovani calciatori proveranno a ritagliarsi ancora spazio agli ordini del nuovo mister Iachini, sempre nell’ottica di crescere e migliorare col giglio sul petto. Il futuro è dalla loro parte.