I primi, veri, lampi di Ikoné e quel dazio da pagare davanti al portiere: mancato il “pareggio” con Salah

Fin qui da Jonathan Ikoné sono arrivati un paio di assist e probabilmente molti meno minuti di quanti un po’ tutti si immaginavano. Ma per questo si farà presto a porre rimedio, così come la conseguenza sarà anche il suo rendimento sul campo in termini di numeri. Ieri il francese è andato davvero ad un passo dal primo gol in maglia viola, trovando sulla sua strada il solito Consigli, prima col piede e poi con il corpo in uscita. Il piatto mancino su tocco arretrato di Odriozola è stato di fatto l’unico tentativo con il suo piede, sulla seconda occasione e già in precedenza a La Spezia la chance gli si era presentata sul destro. Quasi come fosse un dazio e quasi che per segnare la prima rete fosse necessario un po’ di sofferenza. Salah aveva trovato la sua prima gioia proprio sul campo del Sassuolo, proprio in quella porta doveva Ikoné poteva fare altrettanto.