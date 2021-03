I problemi dell’attacco della Fiorentina e le necessità di Prandelli che si scontrano con le scelte della dirigenza

Tra gli annosi problemi della Fiorentina c’è anche l’incapacità di trovare un’alternativa in termini realizzativi a Dusan Vlahovic. Eppure, come si legge su La Gazzetta dello Sport, nelle due stagioni di Commisso a Firenze di attaccanti se ne sono visti. Da Pedro, che sta facendo bene in Brasile, a Kouame, l’unico ancora in riva all’Arno, passando per Cutrone, che non è riuscito a fare il salto di qualità.

Senza dimenticare che comunque la Fiorentina ha provato ad acquistare profili importanti come Milik e Belotti, ma gli assalti sono stati respinti. E ora c’è Kokorin, che ha ancora bisogno di tempo per integrarsi con la Serie A mentre a Prandelli sarebbe servito un profilo già pronto da utilizzare.