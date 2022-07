I problemi dell’attacco di Italiano, ma c’è tempo per rimediare

Saranno Luka Jovic e Arthur Cabral i due attaccanti centrali della Fiorentina nella prossima stagione. Il serbo è arrivato a Firenze da qualche settimana, mentre il brasiliano è in Italia ormai da qualche mese fa anche se l’ambientamento non sembra essere del tutto completato.

Entrambi, per motivi diversi, sono ancora indietro e il compito di Italiano è di portarli al top – o quasi – per l’inizio della stagione. L’ex Real Madrid è ancora in ritardo di condizione, a causa dell’ultima stagione ai Blancos vissuta di fatto ai margini della rosa di Ancelotti. Servirà ancora tempo prima di vederlo al top.

Per quanto riguarda Cabral, i dubbi sono sulla sua capacità di adattarsi al calcio proposto dal tecnico viola. L’ex Basilea sembra quasi un corpo estraneo alla squadra, oltre a sbagliare qualche gol di troppo scatenando così le urla di Italiano. Niente di irrisolvibile, anzi: l’attacco della Fiorentina può dormire sonni tranquilli con i due, ma prima di vederli al massimo dovrà passare ancora qualche settimana.