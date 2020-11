I problemi di Callejon. Ma Prandelli ha le idee chiare con lo spagnolo…

399 minuti: l’astinenza da gol da parte della Fiorentina, almeno in campionato, si fa sempre più importante. Senza contare che l’area avversaria e una conclusione nello specchio della porta restano un miraggio. Anche ieri contro il Milan, un solo, vero, tiro in porta, e uno scavetto di Ribery parato da Donnarumma ma con una partenza probabilmente in fuorigioco del francese.

L’innesto di Callejon dovrebbe dare una nuova prospettiva in questo senso alla squadra; il problema è però che lo spagnolo ha nuovamente bisogno di mettere minuti nel motore e riprendere confidenza con il campo dopo non aver fatto una preparazione atletica ed essere stato nuovamente bloccato dalla positività al Covid.

“Callejon ha i tempi per andare in area di rigore, quindi dobbiamo solo lavorarci” Prandelli ha le idee chiare su di lui, il programma è impostato.