I problemi per Odriozola portano la Fiorentina a trovare alternative. Gli occhi dei viola su Geertruida

La trattativa col Real Madrid per rinnovare il prestito alla Fiorentina di Alvaro Odriozola si è arenata di fronte all’alto ingaggio del giocatore. Anche perché questa volta gli spagnoli non intendono partecipare al pagamento dello stesso, così come avvenuto in questa stagione.

Ed è così che, da mesi, i viola hanno iniziato a guardarsi intorno. Sulla lista dei dirigenti gigliati, secondo il Corriere dello Sport, ci sarebbe Lutsharel Geertruida, olandese classe 2000 del Feyenoord. Il cartellino del giocatore costa circa 10 milioni di euro e c’è una discreta concorrenza da battere per portarlo a casa.