I programmi a lungo termine della Fiorentina hanno nomi e cognomi precisi. Il must di Commisso come garanzia per i tifosi

I programmi a lungo termine della Fiorentina portano nomi e cognomi. Quelli dei talenti da Federico Chiesa a Gaetano Castrovilli, senza dimenticarci di Franck Ribery (anche se le sue prospettive, per causa di forza maggiore, sono più limitate). Ad ogni uscita pubblica, questi sono i nomi che vengono fatti dal presidente viola, Rocco Commisso, che ha le idee chiare sul futuro della propria squadra.

E se per Castrovilli e Ribery non ci sono dubbi, l’unico che resta maggiormente in bilico è Chiesa, anche se la situazione è molto cambiata rispetto ad uno fa quando aveva già praticamente fatto le valigie. Il resto è storia nota: il cambio di proprietà, il colloquio con Commisso negli Stati Uniti e la sua cessione bloccata.

“Vogliamo fare una squadra più forte di quella attuale” è il must del proprietario e la garanzia massima che possa essere offerta ai tifosi gigliati.