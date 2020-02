I quarantacinque giorni di Ribery: parte il conto alla rovescia per rivedere in campo il campione francese

Franck Ribery è guarito, così dicono gli specialisti che lo stanno seguendo. Ma da qui a tornare in campo la strada è lunga, anzi proprio adesso comincia la parte più difficile. Quella della riabilitazione, in cui il campione francese dovrà lavorare duro finché non si sentirà pronto a giocare di nuovo. Secondo il Corriere dello Sport, i tifosi della Fiorentina non rivedranno Ribery prima di quarantacinque giorni. Un mese e mezzo circa dunque, che lo vedrebbe di nuovo in campo a inizio Aprile. D’altronde, non si può rischiare di forzare i tempi. Ribery deve recuperare completamente, e poi magari tornare in campo per le ultime gare di campionato. Per aiutare la Fiorentina a finire questa stagione, e poi cominciare a pensare a quale sarà il suo ruolo nella Viola del futuro.