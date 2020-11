I quattro importanti cambiamenti che Prandelli attuerà con la Fiorentina

Nuovo tecnico e nuove indicazioni. Sono quattro e anche importanti, i cambiamenti che Prandelli attuerà all’interno della Fiorentina. Questo è quello che si evince tramite La Gazzetta dello Sport.

Si parte col cambio di modulo che sarà il 4-3-3 o che al più potrà trasformarsi in 4-2-3-1 usando gli stessi giocatori.

Pulgar sarà il regista. Amrabat non lo è per Prandelli e dunque via libera al cileno.

E ancora, contro il Benevento la Fiorentina si schiererà con Vlahovic prima punta e con Kouame quale attaccante esterno. Callejon, alla ripresa del campionato potrebbe andare al massimo in panchina.

Infine novità anche per il reparto arretrato con Caceres che dovrebbe fare il terzino destro, con Milenkovic e Pezzella centrali, mentre via libera a Biraghi a sinistra.