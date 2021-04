I quindici giorni che hanno cambiato gli orizzonti della Fiorentina. Il blocco e la virata sulla questione allenatore

Quindici giorni, gli ultimi, che hanno cambiato gli orizzonti della Fiorentina. Non ci riferiamo di certo alla situazione in classifica dei viola, i quali erano e sono tuttora in lotta per rimanere in Serie A. Quanto alla questione allenatore, una delle più importanti in vista della prossima stagione.

Per iniziare a programmare il prossimo campionato i dirigenti non potevano certo aspettare di sapere come si sarebbe concluso questo. Anche se, è evidente che ci sono concrete speranze che tutto possa terminare per il verso giusto. Per questo il club di Commisso ha già cominciato a sondare vari terreni, partendo da un assunto: la prima scelta era ed è tuttora Gennaro Gattuso.

Vi abbiamo raccontato a più riprese l’evoluzione dei rapporti tra le parti, però ora siamo costretti a constatare un momento di impasse. Non definitivo, per carità, ma un blocco che ha costretto la società a virare anche su altri ‘territori’ che erano stati lasciati scoperti in partenza.

Blocco dicevano su una questione non secondaria: la costruzione della squadra del prossimo anno. E’ chiaro che quando vai a contattare persone che stanno vivendo una determinat realtà, le aspettative e le richieste sono alte. Gattuso viene da un’esperienza a Napoli che lo ha proiettato verso una dimensione Champions e dove ha conquistato anche la vittoria in Coppa Italia la scorsa stagione. Nessuno poteva dunque pensare minimamente che avrebbe accettato di allenare gente di livello basso, scommesse tout-court e qualche giovincello di belle speranze. Accanto a questi c’era e c’è da mettere sostanza (e qualità) per poter respirare aria migliore rispetto a quella ‘inalata’ nel corso delle ultime tre stagioni.

Arrivati a questo punto ecco che possiamo spiegare la virata verso Roberto De Zerbi, uno che è stato sempre seguito con attenzione nel suo percorso. Ma che non si faccia l’errore di pensare che anche lui sia pronto ad accettare tutto a scatola chiusa. Anche il tecnico bresciano che si congederà dal Sassuolo a fine anno, ha le sue condizioni e le sue richieste per poter accettare una nuova avventura, ma magari su questo ci ritorneremo nelle prossime ore.