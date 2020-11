I retroscena al veleno di Mihajlovic contro Firenze: “Mi ritrovai nella categoria dei carnefici nonostante avessi fatto una richiesta precisa ai tifosi. Quella squadra…”

Attraverso il Corriere Fiorentino, alcune anticipazioni del libro di Sinisa Mihajlovic che presto uscirà nelle librerie. Il tecnico del Bologna non si risparmia nei confronti della sua avventura in viola: “Firenze così bella da lasciarmi senza fiato, così ostile nei miei confronti da non comprenderne il perché. Venuto per allenare una squadra, mi ritrovo inserito nella categoria dei carnefici, con una squadra vuota nella testa e nei muscoli. Chiesi ai tifosi di lasciarci lavorare tranquilli ma non fui ascoltato”.

