L’ex attaccante della Fiorentina ed attualmente in forza al Lecce Khouma Babacar in diretta Instagram ha raccontato alcuni aneddoti e retroscena: “Vargas era il numero uno, un pazzo, ci faceva ridere, ci buttava sempre in piscina, mi dava degli schiaffi! Mutu? Ad un compagno, Papa Waigo, che era vestito di bianco dette le chiavi per parcheggiargli la macchina e lui si arrabbiò e a me mi distruggeva per come mi vestivo”.