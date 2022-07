I retroscena: la Fiorentina, Carboni, l’inserimento del Monza. Le richieste eccessive di Joao Pedro. Affari in vista con l’Empoli?

Il calciomercato è un fitto intreccio di contatti, scambi di idee, apprezzamenti e sondaggi destinati ad evolversi o sfumare in una bolla di sapone. La Fiorentina si sta muovendo con decisione su vari calciatori, per il presente e per il futuro. Vincenzo Italiano avrà bisogno di una rosa ampia per le tante gare della stagione e le necessità sono tante. Finora, secondo quanto raccolto raccolto da Fiorentinanews.com, si registrano dialoghi fitti tra Fiorentina e Cagliari. La società sarda, appena retrocessa, è interessata a parecchi giocatori viola. Agli isolani piacevano molto i centrocampisti Niccolò Pierozzi e Vittorio Agostinelli (entrambi ora vicinissimi alla Reggina) ma anche la punta Samuele Spalluto, ora ad un passo dalla Ternana.

Vicenda Carboni

I contatti si sono però raffreddati, dopo la cessione del difensore Andrea Carboni al Monza. Sul promettente difensore classe 2001 c’era il forte interesse della Fiorentina, ma la società gigliata ha preso un po’ di tempo e il Monza si è inserito nell’ambito della trattativa per Cragno. Da parte di Carboni c’era il gradimento assoluto per la destinazione fiorentina, il ragazzo sarebbe venuto a piedi in riva all’Arno.

Il via libera per Marin e i contatti stretti con l’Empoli

Non finisce qui. La Fiorentina ha chiesto informazioni anche per Joao Pedro ed il centrocampista romeno Marin. Eccessive le richieste dell’Italo-brasiliano Joao Pedro rispetto alla proposta della Fiorentina, la trattativa si è del tutto bloccata. Per Marin invece la dirigenza viola ha fatto una sorta di favore all’Empoli ritirandosi dalla trattativa. Questo fa assolutamente pensare ad una precisa volontà di mantenere distesi i toni con gli azzurri. Non è un mistero che all’Empoli piaccia Zurkowski e che il ragazzo tornerebbe volentieri da Corsi. Le offerte per il polacco sono state finora però troppo basse. Da parte della Fiorentina c’è gradimento sia per il terzino Parisi, che per il difensore Viti ed il centrocampista Bajrami (al di là delle smentite di facciata di un maestro del mercato come Pradè).