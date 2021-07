I rischi che Italiano dovrà affrontare a Firenze

Il day one di Vincenzo Italiano al centro sportivo della Fiorentina nelle vesti di allenatore è stato ieri. Il tecnico rappresenta una novità e un’opportunità per questa squadra, ma dovrà anche affrontare alcuni rischi sul suo cammino.

Quali? Il primo, secondo La Nazione, è che Italiano e il suo staff dovranno confrontarsi con una situazione ambientale diversa rispetto a quelle in cui hanno ottenuto due promozioni consecutive (Trapani e Spezia) e una salvezza abbastanza comoda in Serie A.

Il secondo invece è che la democrazia condivisa del posto non garantito, che è stata la chiave vincente per stimolare una concorrenza sana fra giocatori poco o mediamente affermati, potrebbe non funzionare a Firenze dove il livello della rosa è superiore. Italiano dovrà dunque entrare davvero in sintonia e ottenere il rispetto di tutto il gruppo per replicare la sua filosofia vincente.