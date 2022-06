I Rossi passeggiano sui Verdi e raggiungono gli Azzurri in finale

Pochi minuti fa si è conclusa la seconda semifinale del Calcio Storico Fiorentino, che vedeva di fronte i Rossi di Santa Maria e i Verdi di San Giovanni. Al termine di una partita non proprio equilibrata, il risultato finale è 5-1 per i Rossi. Partita mai in discussione con i rossi sempre in vantaggio e che non hanno mai lasciato il pallino del gioco agli avversari.

Decisiva la prestazione prestazione del calciante di parte rossa Manuel Lopez: il classe ’96 è tra i protagonisti della vittoria e grazie alla sua tripletta ha messo in discesa la partita per la sua squadra. Adesso l’ultimo atto del torneo: il 24 giugno, per San Giovanni, i rossi andranno a contendersi questa edizione contro gli Azzurri di Santa Croce.