I rumors rimarranno…rumors. Amrabat non arriverà prima del termine del campionato: la motivazione

Nelle ultime ore si rincorrono tante voci per quanto riguarda i contratti dei calciatori in scadenza il 30 giugno 2020. Ed anche se non rientra in questa categoria, la Fiorentina è direttamente coinvolta a “causa” dell’acquisto di Amrabat dal Verona che sarebbe dovuto diventare un calciatore della Fiorentina dal primo di luglio. Ebbene, secondo quanto raccolto dalla redazione di Fiorentinanews.com il centrocampista marocchino con cittadinanza olandese rimarrà al Verona fino al termine della stagione poichè la normativa attualmente non consente il trasferimento. Solamente un mese e poco più e poi la Fiorentina potrà finalmente abbracciare il suo nuovo centrocampista.

