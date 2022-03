“I sacrifici portano alla gloria, quella è la ricompensa”: il discorso da brividi di capitan Joaquin per spingere il Real Betis in finale VIDEO

Ieri sera il Real Betis ha pareggiato in casa contro il Rayo Vallecano, aggiudicandosi così la finale di Copa Del Rey contro il Valencia. Nel post gara la squadra biancoverde ha pubblicato sui propri profili social il discorso prepartita di Joaquin, ex Fiorentina e capitano. Queste alcune delle sue parole:

“Guardiamoci tutti negli occhi, siamo qui per noi, non so se parlarvi come compagno, come amico o come capitano però di sicuro vi parlo come betico, perché so cosa provano molti di quelli che stanno là fuori e ‘moriranno’ con noi. Il betico sta soffrendo da tanti anni, i sacrifici portano la gloria e quella è la ricompensa. Mio zio una volta mi disse che non c’è cosa più bella che rendere felici gli altri e oggi abbiamo questa occasione. Usciamo fuori e dimostriamo che vogliamo giocare questa finale”