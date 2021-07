I saluti di Vlahovic & Co ad Antognoni: “E’ stato un piacere e un onore Unico 10, grazie di tutto!” FOTO

Primo giorno di scuola a Moena per la Fiorentina ma stavolta senza Giancarlo Antognoni, che ieri ha ufficializzato il suo addio al club. Sotto al suo post su Instagram sono arrivati i saluti anche da parte di German Pezzella: “Grazie di tutto Gianca, UNICO 10 💜 un onore per me condividere con te” e Dusan Vlahovic: “Grazie di tutto Anto e in bocca al lupo💜 Per sempre Unico 10, è stato un piacere”.