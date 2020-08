I sassolini “usciti” dalle scarpe di Commisso…

Rocco Commisso ha messo in campo le due fasi: difende e attacca con disinvoltura nella conferenza di fine stagione. Non gli sono piaciuti gli arbitri, la politica (con i tanti ostacoli alle infrastrutture) e nemmeno coloro che criticano troppo scelte e risultati. Esalta d’altra parte i propri investimenti, il piazzamento in classifica e il suo allenatore. E soprattuto – scrive il Corriere dello Sport-Stadio – il fatto che nessun nuovo proprietario alla prima esperienza nel campionato italiano abbia fatto meglio di lui. Si toglie qualche sassolino ed appare forse più realista di un anno fa.

