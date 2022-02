I segnali prepotenti di Castrovilli: la Fiorentina ha ritrovato anche le sue sgambate coast-to-coast

Tra le note positive della gara sfortunata di ieri c’è sicuramente Gaetano Castrovilli, tornato a far vedere sprazzi di luce e del suo calcio, quello anche molto atletico e in grado di impattare in lungo e in largo nelle due metà campo. Meno crolli al primo contatto e più sgambate, che è quello di cui aveva, ha ed avrà bisogno la Fiorentina: in diverse circostanze il numero 10 viola ha rilanciato l’azione, con dei break importanti a metà campo.

L’elemento fisico era un po’ quello che di lui stupiva quando si affacciò alla Serie A, con quella capacità di conduzione del pallone per ampi tratti del campo: un qualcosa che era completamente sparito ultimamente. Italiano l’ha aspettato e gli ha dato fiducia con una certa insistenza, ieri se non altro un inizio di indennizzo se lo è preso ma ovviamente ne pretenderà molti altri. Nel reparto quel margine di miglioramento che ha la Fiorentina in questa stagione è riposto quasi tutto nel suo numero 10.