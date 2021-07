I sei forfait sicuri di Moena: una difficoltà in più per Italiano

La favola della “squadra pronta per Moena” di fatto è sfumata ben prima di essere ipotizzata, dato che il trend in casa Fiorentina sembra essere sempre lo stesso: quello della calma, dell’attesa, dell’agitazione nelle fasi finali del mercato. Per questo, tolto il colpo Gonzalez, sarà difficile vedere particolari volti nuovi nel ritiro in Val di Fassa che scatta tra un paio di settimane. In più, non ci saranno neanche tutti i già sicuri: assenti infatti i vari nazionali, da Pulgar agli argentini Pezzella, Quarta e Gonzalez, oltre a Castrovilli, ancora impegnato con l’Italia, e Kouame che invece andrà a giocare le Olimpiadi. Una difficoltà in più per Italiano che scoprirà la sua rosa piano piano.