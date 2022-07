I sentimenti viola di Milenkovic: La Fiorentina proverà a convincere il serbo ancora una volta

La Repubblica edizione fiorentina di oggi, si concentra sul futuro del difensore gigliato Nikola Milenkovic. Quel che è certo, si legge, è che la Fiorentina farà il possibile per far leva sull’amore che ormai si è insinuato nelle valutazioni del centrale serbo. Lo stesso amore di cui ha parlato il ds Pradè nell’ammettere che, se arrivasse un club di Champions, sarebbe difficile dire di no.

Pronta a tutto, dunque, la società viola, che avrebbe individuato i possibili eredi di Milenkovic in Le Normand del Real Sociedad e in Marash Kumbulla della Roma.