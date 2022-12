I serbi accorciano le vacanze e Italiano sorride

Rinunceranno a sei giorni di vacanza per tornare a disposizione della Fiorentina e di Italiano il 12 dicembre. Milenkovic e Jovic, dopo l’amara eliminazione dal Mondiale, hanno deciso di far ritorno prima alla base per prepararsi al meglio in vista. Sei giorni d’anticipo sulla tabella di marcia che permetteranno a Italiano di avere quasi al completo tutta la rosa prima del previsto.

Per i due serbi, ci sarà da ritrovare il sorriso, dopo una Coppa del Mondo tutt’altro che felice. Le occasioni per farlo ci saranno, subito dai primi giorni di gennaio, quando la Fiorentina tornerà in campo contro il Monza. Lo scrive La Nazione.