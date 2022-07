I sette mesi abbondanti di ‘ritardo’ di Dodô: scatta la rincorsa del brasiliano, basteranno tre settimane per convincere Italiano?

Era l’11 dicembre 2021 e Dodô non sapeva di star giocando quella che ad oggi rappresenta ancora la sua ultima partita ufficiale da calciatore: si giocava Oleksandriya-Shakhtar Donetsk per l’ultima gara del campionato ucraino. Poi la pausa invernale e quindi il conflitto con la Russia che ha interrotto le attività del club arancionero. E purtroppo da lì tutti i tesserati hanno visto bloccarsi la loro attività, pur rimanendo in allenamento per proprio conto. Quella di Dodô dunque è una vera e propria rincorsa che è scattata ieri, dopo sette mesi abbondanti di lontananza dal campo e dalle sfide vere.

Alla prima ufficiale della stagione mancano tre settimane: si parte il 14 agosto contro la Cremonese, il brasiliano è un brevilineo e ci metterà poco ad entrare in forma dal punto di vista fisico ma si sa che tatticamente Italiano ha sempre pretese ben specifiche con i nuovi. Basteranno tre settimane a Dodô per convincerlo? Di sicuro su quel lato sarà lui il titolare indiscusso, vedremo se già dalle prime battute della stagione.