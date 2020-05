I tamponi a domicilio per la Fiorentina

C’è chi a casa aspetta la pizza, chi qualche mobile nuovo, chi il sushi. I membri dello staff tecnico della Fiorentina, a cominciare dall’allenatore Giuseppe Iachini, invece attendono…l’arrivo del tamponi a domicilio. A scriverlo è il quotidiano sportivo Tuttosport facendo un’analisi della situazione Covid all’interno delle varie squadre di Serie A.

Per quanto riguarda i viola c’è da ricordare che tre giocatori e altri tre collaboratori sono stati trovati positivi (anche se asintomatici) ai test svolti la scorsa settimana. I sei nomi non sono stati fatti dalla società per una questione di privacy. Mentre nel frattempo è uscita allo scoperto la fidanzata del calciatore gigliato Lorenzo Venuti, ovvero Augusta Iezzi, la quale ha confessato di essere stata male per un paio di settimane.