Lady Venuti: “Sono appena guarita dal Coronavirus, ma sono stata molto male” VIDEO

Attraverso le sue storie di Instagram Augusta Iezzi, la fidanzata del terzino della Fiorentina Lorenzo Venuti ha fatto sapere di essere appena guarita dal Coronavirus. Queste le sue parole: “Sono stata molto male per due settimane. Durante la prima avevo dolori lancinanti e non riuscivo nemmeno ad alzarmi dal letto. Poi pian piano la situazione è migliorata e ora sono felice che possiate gioire con me per la mia guarigione”.