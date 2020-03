I tanti obblighi di riscatto che ora potrebbero costare caro alla Fiorentina

La situazione di emergenza che sta vivendo l’Italia, sta avendo e avrà ripercussioni anche sul mondo del calcio, soprattutto a livello economico. Per quanto riguarda il calciomercato per esempio, il prezzo dei cartellini dei giocatori potrebbero subire un ribasso e si potrebbero così aprire interessanti scenari di mercato. La Fiorentina però, a gennaio, ha investito molto, soprattutto con la formula del prestito con obbligo di riscatto. La società viola quindi deve ancora pagare le cifre già concordate per Duncan, Kouamè, Igor, Cutrone, Amrabat e molto probabilmente anche Agudelo. Nei prossimi mesi si potrebbe assistere a un calo dei costi, ma l’obbligo di riscatto costringe la Fiorentina a pagare il prezzo “pre-Coronavirus”. Di certo non si poteva prevedere un’emergenza simile, ma le operazioni nelle prossime finestre di mercato potrebbero risultare più economiche di prima