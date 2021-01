I tifosi allo stadio? Dal Pino: “Si facciano entrare negli stadi i vaccinati. Abbiamo proposto al Governo capienze del 20-30% ma…”

La Serie A spinge per trovare soluzioni al reinserimento graduale dei tifosi negli stadi, soprattutto per voce del suo presidente di Lega Paolo Dal Pino: “Penso che si debba far andare allo stadio i cittadini vaccinati. La riapertura degli stadi dipende dal governo, io lamento ancora il fatto che la Serie A abbia presentato nei mesi scorsi al Governo un lavoro di oltre 300 pagine per portare allo stadio in totale sicurezza il pubblico, circa il 20-30% della capienza degli impianti e non abbia mai avuto neanche una chiamata dal Governo. Credo che nessun settore abbia fatto un lavoro così dettagliato a livello di sicurezza per garantire che gli eventi possano avvenire senza rischi ma non abbiamo mai ricevuto nemmeno un commento su questo. Non possiamo far altro che adeguarci e aspettare il momento giusto nel rispetto delle normative sanitarie a protezione del nostro pubblico”.

