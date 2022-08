‘I tifosi della Fiorentina non sono più i benvenuti nel centro di Enschede’. Il comunicato sconcertante del sindaco Bleker

Dopo i violenti scontri avvenuti nel centro cittadino di Enschede tra tifosi della Fiorentina e del Twente, si è scelto di interdire l’accesso alla città ai tifosi viola, come qui abbiamo scritto.

Arriva una durissima comunicazione da parte del sindaco olandese Roelof Bleker. Come si può leggere nell’ordinanza, il primo cittadino di Enschede scrive testualmente: ‘I tifosi della Fiorentina non sono più i benvenuti nel centro cittadino di Enschede. I tifosi italiani in visita sono i benvenuti nella fan zone del Grolsch Veste’.

Una dichiarazione piuttosto sconcertante, se si considera soprattutto il fatto che i supporters gigliati sono stati vittime di un vero e proprio agguato da parte dei tifosi dei Tukkers. Clima certamente acceso, in campo e fuori, in vista di una sfida che vale moltissimo per entrambe le squadre. Dalle dichiarazioni di mister Jans e quelle di Sadilek, agli scontri nel centro di Enschede e alle dure misure di sicurezza delle autorità olandesi. Una partita attesa e resa ancora più calda da parole e circostanze.

Ecco il comunicato integrale postato dalla Fiorentina su Twitter: