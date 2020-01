I tifosi della Fiorentina preparano l’esodo verso Bologna: quasi sold out il settore ospiti del Dall’Ara

La squadra non va bene, ma la vicinanza dei tifosi della Fiorentina è sempre straordinaria. Come comunicato da ATF (Associazioni Tifosi Fiorentini), saranno ben 2237 i supporters viola presenti domani allo stadio Dall’Ara per la partita contro il Bologna. Quasi tutto esaurito dunque in relazione alla capienza del settore ospiti dello stadio. Una bella dimostrazione di vicinanza da parte della tifoseria viola, sperando possa aiutare la squadra a ritrovare la vittoria.