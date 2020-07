I tifosi della Fiorentina rispondono alla Soprintendenza: a Bagno a Ripoli nasce la petizione per il Centro Sportivo

Non solo Commisso, ma anche i tifosi della Fiorentina sono rimasti indispettiti dalle obiezioni della Soprintendenza in merito alla costruzione del Centro Sportivo in quel di Bagno a Ripoli. Per questo motivo Mauro Sani, presidente del Viola Club Niccolò Galli, ha lanciato una petizione popolare. L’obiettivo è sostenere il progetto della Fiorentina attraverso le firme dei cittadini e una raccolta per le strade. Nel testo della petizione si sottolinea come la costruzione del Centro Sportivo sia una grande opportunità per il territorio di Bagno a Ripoli, realizzabile anche rispettando gli aspetti legati al profilo ambientale a cui tanto tiene la Soprintendenza.

