I tifosi della Fiorentina si fanno sentire ancora: dopo i fuochi d’artificio, un mini corteo per accompagnare la squadra viola

Una presenza costante quella dei tifosi della Fiorentina, pur con tutte le difficoltà e le limitazioni imposte dalla pandemia: in occasione del match con il Sassuolo i supporters gigliati si erano esibiti nello scoppio di una serie di fuochi d’artificio, visibili dietro alla Curva Fiesole. Poco fa invece, un mini corteo di motorini per accompagnare la squadra viola dalla sede dell’albergo in cui ha pernottato la squadra fino allo stadio ‘Franchi’. La speranza è che finalmente anche i protagonisti in campo restituiscano qualcosa di quel tanto che è stato dato loro in termini in sostegno.

0 0 vote Article Rating