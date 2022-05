I tifosi della Sampdoria caricano i loro beniamini: in circa un centinaio ad assistere all’allenamento prima della Fiorentina

La Fiorentina non è l’unica che aspetta la giornata di domani con trepidazione. Anche la Sampdoria ha un traguardo fondamentale da giocarsi, chiamato salvezza. Secondo quanto riportato da sampnews24.it, i tifosi blucerchiati vogliono far sentire tutto il loro appoggio ai giocatori. All’esterno del Mugnaini è stata allestita una piccola tribuna, capace di contenere alcuni supporters, dove si sono presentate un centinaio di persone al seguito della Sampdoria per assistere alla rifinitura odierna.