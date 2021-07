I tifosi dell’Olympique Marsiglia all’assalto dei social network della Fiorentina: “Ridateci Lirola!”

Sui canali social della Fiorentina è scoppiata una vera e propria ‘Lirolamania’. I tifosi dell’Olympique Marsiglia, squadra dove il terzino viola Pol Lirola ha giocato in prestito per sei mesi, hanno preso d’assalto i social network del club gigliato. Tanti hashtag nei commenti ai post, da “#FreeLirola” a “#GiveusLirola”, i quali testimoniano la volontà dei supporter francesi di riaverlo in squadra.

Del resto non c’è ancora una decisione definitiva sul futuro di Lirola. L‘Olympique Marsiglia sta comunque provando a convincere la Fiorentina ad accettare l’offerta da 12 milioni proposta nei giorni scorsi.