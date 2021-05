I tifosi di Atalanta e Juventus godranno di un coprifuoco eccezionale: l’ordinanza di Speranza per la finale di Coppa Italia

Era nell’aria e ora è diventato realtà. Il coprifuoco, attualmente in vigore a partire dalle ore 23, verrà prorogato a mezzanotte eccezionalmente per oggi. Il motivo? La finale di Coppa Italia.

A comunicarlo è stata la Lega Serie A, specificando che “al fine di consentire il regolare deflusso del pubblico ed evitare la formazione di assembramenti nei punti di uscita dalla struttura”, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza valida esclusivamente per mercoledì 19 maggio in relazione alla partita, posticipando per questa circostanza il coprifuoco a mezzanotte.

Da ricordare, infatti, che al Mapei Stadium saranno presenti 4mila persone tra tifosi della Juventus e dell’Atalanta, che avrebbero trovato difficoltà a seguire tutta la partita con il coprifuoco alle 23. Una decisione sicuramente sensata, ma che al tempo stesso ribadisce l’importanza del calcio sopra ogni cosa nel nostro Paese. Con buona pace di quei tifosi che, agli Internazionali d’Italia di tennis, si sono perse l’ultima parte del match di Sonego per rientrare a casa entro le 22.