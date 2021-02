I tifosi fanno vedere a Nardella le principali criticità della Fiesole

Oltre a personaggi delle istituzioni e a rappresentanti della Fiorentina, al sopralluogo che è ancora in corso al Franchi, era presente una rappresentanza del tifo viola. I sostenitori gigliati hanno accompagnato il sindaco e gli altri presenti in Curva Fiesole per mostrare loro le principali criticità presenti che sono molte e che si trascinano ormai da tempo.

Lo stato del cemento, le perdite, la condizione dei bagni, tutte problematiche che i tifosi vorrebbero che fossero risolte una volta per tutte.