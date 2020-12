I tifosi si fanno sentire con gli striscioni, ma cosa succederebbe se il Franchi fosse aperto? Il silenzio sugli spalti che condiziona la Fiorentina

Nella giornata di ieri è apparso uno striscione abbastanza eloquente sotto la Curva Fiesole dello stadio Franchi. I tifosi della Fiorentina, stanchi delle prestazioni negative della squadra cominciano a farsi sentire.

Per adesso fuori dallo stadio, dal momento che la pandemia impedisce loro ormai da svariati mesi di occupare i gradoni dell’impianto di Viale Manfredo Fanti. E’ facile immaginare cosa succederebbe, invece, se le cose si svolgessero in modo normale. La Curva Fiesole si farebbe senz’altro sentire nei confronti della squadra, quantomeno tra un coro di incoraggiamento e l’altro che anche nei momenti peggiori non è mai mancato.

Ma per i giocatori cambierebbe davvero tantissimo. Giocare con i tifosi ricorderebbe loro che quando scendono in campo non lo fanno solo per i milioni che guadagnano, ma anche e soprattutto per la maglia e per la piazza. Un concetto che dovrebbe essere scontato, ma che da quando le tribune del Franchi sono deserte sembra essere scomparso dalla testa dei calciatori viola. E forse, anzi quasi sicuramente, è proprio questo il principale problema della Fiorentina.