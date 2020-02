I tifosi viola seguono la squadra: ecco in quanti andranno a Marassi

La Fiorentina di Giuseppe Iachini domani dovrà scendere sul campo di Marassi per affrontare la Sampdoria in una delle più delicate sfide della 24° giornata. Dopo la vittoria del Lecce e la momentanea vittoria del Genoa a Bologna, i viola sono costretti a far punti per non rischiare di essere risucchiata nei bassifondi della classifica. Intanto i tifosi viola si organizzano per raggiungere il capoluogo ligure in aiuto della propria squadra.

Pochi minuti fa l’Associazione Tifosi Fiorenini, tramite la propria pagina Facebook, ha reso noto il numero ufficiale dei tifosi che presenzieranno nel settore ospiti del “Luigi Ferraris”: saranno poco piu di 900.

Ecco il poste dell’ATF: