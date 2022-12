I timidi segnali di Cabral ma il gol resta un tabù, tra sfortuna assurda e un’attesa che non può durare all’infinito

Del gol ne aveva bisogno più di tutti Arthur Cabral, alla ricerca disperata di un punto di svolta, di un angolo dove svoltare per non farsi sfuggire la Fiorentina dalle mani. Il calcio aspetta pochi o nessuno di per sé ma a Firenze di tempo al brasiliano ne è stato e probabilmente ne sarà dato ancora tanto: lui per il momento ha offerto per il momento 6 reti tra campionato e Conference, in quasi un anno. In queste uscite pre ripresa del campionato, Cabral è rimasto a secco con Arezzo e Always Ready, andando più vicino alla rete paradossalmente con il Borussia Dortmund, di sicuro la migliore delle sue tre prestazioni. Con i tedeschi in particolare, anche un sacco di sfortuna: prima un gol regolare annullato dal guardalinee, poi il palo interno e nel mezzo il bell’assist per Bonaventura. Timidi segnali che ancora non bastano e che non danno l’idea di un giocatore in grado di dare garanzie.